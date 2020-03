Platz 1 mit 538 von 800 Punkten: Audi S8 TFSI quattro. Das lebendigere Auto hier im Test. Fahraktiv, sicher, schnell, zudem viel "günstiger" als der Das lebendigere Auto hier im Test. Fahraktiv, sicher, schnell, zudem viel "günstiger" als der BMW

Platz 2 mit 516 von 800 Punkten: BMW M760Li xDrive. Enormes Platzangebot, hohes Komfortniveau, souveräner und kultivierter Enormes Platzangebot, hohes Komfortniveau, souveräner und kultivierter Motor Verbrauch und Kosten hoch.

Audi S8 und BMW 7er als M760Li geradezu angestaubt. Hinten rechts winkt der spießige Generaldirektor, oder was? Nee, einmal über das Datenblatt wedeln, dann offenbart sich die ganze Business-Pracht: Im Audi S8 steckt ein 571 PS starker Biturbo-V8, der Überflieger aus Ingolstadt strotzt zudem vor Multimedia und Assistenz-Hightech und wartet bereits serienmäßig mit feinster Fahrwerkspracht auf (sogar ein kamerabasiertes Federungssystem achtet auf fiese Buckel in der Straße). In Zeiten von SUV-Coupés, Crossover-Typen und anderen neumodischen Blechburgen wirkt der Typus glasklare Cheflimousine, wie ihnundals M760Li geradezu angestaubt. Hinten rechts winkt der spießige Generaldirektor, oder was? Nee, einmal über das Datenblatt wedeln, dann offenbart sich die ganze Business-Pracht: Im Audisteckt ein, der Überflieger aus Ingolstadt strotzt zudem vor Multimedia und Assistenz-Hightech und wartet bereits serienmäßig mit feinster Fahrwerkspracht auf (sogar ein kamerabasiertes Federungssystem achtet auf fiese Buckel in der Straße).

Einen Zwölfzylinder wie im BMW gibt's nur noch selten

Zwölf Zylinder, 6,6 Liter Hubraum, 585 PS, 850 Nm: Unter der BMW-Haube steckt ein mächtiger Muskel. M760Li haut mit 585 PS aus einem 6,6-Liter-Zwölfzylinder (!) in diese hochmoderne Vollausstattungs-Kerbe. Die lange elektrisch in Relax-Position flutschende und per Massagefunktion geadelte – Sitzplätze anbieten. BMW M760Li und Audi S8 verknüpfen somit Tempo, Luxus und Exklusivität zu einer Art Überdosis Chefauto. So viel gleich vorab: Zwei der stärksten und allerbesten deutschen Autos überhaupt gibt es nicht zum Schnäppchenpreis. Der Audi kostet ab 140.600 Euro (S8 auf rund 152.000 Euro. Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: BMW M760 Auch der BMWhaut mit(!) in diese hochmoderne Vollausstattungs-Kerbe. Die lange Limousine mit 14 Zentimetern zusätzlichem Radstand kann sogar im Fond zwei unverschämt bequeme – weilflutschende und per Massagefunktion geadelte – Sitzplätze anbieten. BMW M760Li und Audi S8 verknüpfen somitzu einer Art Überdosis Chefauto. So viel gleich vorab: Zwei der stärksten undüberhaupt gibt es nicht zum Schnäppchenpreis. Der Audi kostet ab 140.600 Euro ( Ersparnis bei carwow.de bis zu 22.117 Euro ). Das lässt sich zudem strecken. Akustikverglasung (dann sind alle vorderen Scheiben doppelt und dicker, das sperrt weiteren profanen Umgebungslärm aus), 21-Zoll-Räder und monströse Keramikbremsen schubsen den Kaufpreis desauf rund

In Sachen Fahrleistungen liegt der Audi S8 vorne

Sprintsieger: Obwohl der S8 etwas schwächer ist, hängt er den BMW bis 100 und 200 km/h ab. 2450 Euro für das M Driver's Package fällig. Braucht man das? Wenn man über 300 fahren will, unbedingt! So stehen also 178.250 Euro auf der Rechnung. Hoher Preis, gigantischer Gegenwert. Allein die Fahrleistungen! Im BMW lassen sich nicht nur 2,3 Tonnen Material auf über 300 Sachen beschleunigen – das fast 5,30 Meter lange Schiff schafft die 100er-Marke sogar in unter vier Sekunden. Mühelos waltende 850 Newtonmeter Drehmoment aus noch müheloseren 1600 Touren des extremst lässigen V12 helfen dabei. Nach Zahlen wirkt der Audi dagegen beinahe mickrig. "Nur" vier Liter Hubraum, "gerade einmal" 800 Newtonmeter, die "erst" bei 2000 Touren anliegen. Doch: Nix da, der S8 hängt den 760 sogar ab, sprintet ihm selbst von 0-200 km/h voraus. Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Audi S8 Aua? Nö, der BMW toppt das. Mindestens 175.800 Euro möchte der Händler haben ( Ersparnis bei carwow.de bis zu 31.644 Euro ). Dazu wärenfällig. Braucht man das? Wenn man über 300 fahren will, unbedingt! So stehen alsoauf der Rechnung. Hoher Preis, gigantischer Gegenwert. Allein die Fahrleistungen! Im BMW lassen sich nicht nurauf über 300 Sachen beschleunigen – das fast 5,30 Meter lange Schiff schafft die 100er-Marke sogar in. Mühelos waltendeDrehmoment aus noch müheloseren 1600 Touren des extremst lässigen V12 helfen dabei. Nach Zahlen wirkt der Audi dagegen beinahe mickrig. "Nur" vier Liter Hubraum, "gerade einmal" 800 Newtonmeter, die "erst" bei 2000 Touren anliegen. Doch: Nix da, der, sprintet ihm selbst von 0-200 km/h voraus.

Die beiden Luxus-Limos unterscheiden sich im Charakter

Geschmacksache: Der Audi ist dynamischer, der BMW komfortabler – großartige Autos sind beide. lebendiger, wacher und schneller. Falls es in dieser Liga von Belang sein sollte: Das Triebwerk im S8 malocht sogar sparsamer, trinkt auf 100 Kilometern fast zwei Liter weniger. Beide Autos genehmigen sich übrigens Super plus. Auch in die andere Richtung in Sachen Tempo punktet Audi. Der S8 bremst innerhalb von 33,6 Metern von 100 km/h bis zum Stillstand. Das schaffen selbst manche Sportler nicht. BMW ankert ähnlich zuverlässig und souverän. Trittfeste 21-Zoll-Räder helfen dem Audi dabei, allerdings verhageln die flachen Gummis auch dessen Komfortbilanz. Er rumpelt spröde über Frostaufbrüche. Lohn der dynamischen Auslegung: fein dirigierbar, verbindlich in Kurven. Der BMW federt erstklassig, läuft ungenauer. Für beide Autos gilt: absolut fahrsicher, volle Lotte durch Assistenten geschützt, erstklassige Sitze. Da möchte man mal Generaldirektor sein. Oder noch besser: sein Chauffeur. Ohnehin wirkt der V8 im Audi. Falls es in dieser Liga von Belang sein sollte: Das Triebwerk im S8 malocht sogar sparsamer, trinkt auf 100 Kilometern. Beide Autos genehmigen sich übrigens Super plus. Auch in die andere Richtung in Sachen Tempo punktet Audi. Der S8 bremst innerhalb vonvon 100 km/h bis zum Stillstand. Das schaffen selbst manche Sportler nicht. BMW ankert ähnlich zuverlässig und souverän. Trittfestehelfen dem Audi dabei, allerdings verhageln die flachen Gummis auch dessen Komfortbilanz. Er. Lohn der dynamischen Auslegung: fein dirigierbar, verbindlich in Kurven. Der BMW, läuft ungenauer. Für beide Autos gilt:, volle Lotte durch Assistenten geschützt, erstklassige Sitze. Da möchte man mal Generaldirektor sein. Oder noch besser: sein Chauffeur.