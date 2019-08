sind von Haus aus schon selten, zwischen 1984 bis 1986 baute Audi nur 214 Exemplare. Die Kleinserie wurde gebraucht, um in der Rallye-WM mit demmitfahren zu können. Ein Verkäufer aus Bayern bietet eines der, wie er sagt, letzten unverbastelten Autos auf dem Markt an, und er hat eine besondere Preisvorstellung!

214 Exemplare hat Audi vom kurzen Sport quattro produziert.

Der alpinweiße Audi Sport quattro lief laut Anzeige am 17. Dezember 1984 vom Band. Am 7. Mai 1985 lieferten die Ingolstädter ihn aus und ließen ihn einen Tag später selbst zu. Kennzeichen. Das verrät der Anbieter aus Bayern in der Anzeige über dieses Auto , die Laufleistung liegt bei 91.400 km. Die komplette Historie bekommen Interessenten auf Anfrage. Frischen TÜV und einen Audi Service gibt es beim Kauf dazu. Trotz Motorsport-DNA fällt die Ausstattung luxuriös aus. Neben Sportsitzen sind eine Zentralverriegelung, Sitzheizung, elektrische Fensterheber, ein Bordcomputer und ABS an Bord. Der Händler verlangtDie Summe ist hoch, die Preise für Sport quattro bewegen sich jedoch auf diesem Niveau.