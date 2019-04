Der Cupra Ateca ist eine halbe Nummer größer als der Audi SQ2 – und rundum ein ganzes SUV.

Das brav Nutzwertige lassen die beiden schon optisch hinter sich. Am Cupra glänzt das neue kupferfarbene Markenlogo am Grill, die Spoiler und 19-Zoll-Räder quellen wie Muskeln am gedopten Rennradler. Serienmäßigedeuten an, dass der Spanier volle Hütte liefern will. Auch der Audi lässt sich mit vier Endrohren nicht lumpen, wirkt im Stil des Hauses aber eher edel-dezent. Das mag auch am wichtigsten Unterschied liegen. Der Ateca reckt sein Dach zehn Zentimeter höher, durch größere Türen steigt man eher ein als hinunter wie beim SQ2. Kurz gesagt: Der Spanier stellt viel mehr SUV dar. Der Audi kauert tiefer, auf halber Treppe zwischen SUV und Kompaktem. Dynamischer, aber auch enger, intimer. Im SQ2 hockt der Fahrer wie in der Spielekonsole hinterm Lenkrad, im Cupra eher überm Steuer, mit dem typischen Gefühl: Hier bin ich König.