Platz 3 mit 520 von 750 Punkten: Range Rover Velar D300 4WD. Luxuriös und exklusiv, aber auch teuer.

Der BMW-Reihensechszylinder und die fantastische Automatik von ZF sind das dynamischste Duo im Test.

Wieauch im hochbeinigen SUV gelebt wird, demonstrieren die Münchener beeindruckend mit dem X3 M40d. Der einzigeim Trio gehört zum Besten, was der Dieselmarkt zu bieten hat. Seidenweich dreht er spielerisch bis auf 5500 Touren hoch, fast Benzinerniveau. In Kombination mit dervon ZF ist dieses Duo so gut wie unschlagbar. Während bei ruhiger Gangart die Kraft noch dezent von unten reingeschaufelt wird und die Gangwechsel fast unmerklich passieren, verwandelt sich der Antrieb unter Last vom höflichen Dr. Jekyll in den bösen Mr. Hyde. Mit aktivierterschießt die Fuhrenach vorne. Die Gänge werden unter dem tiefen Bollern des Klappenauspuffs jetzt brutal reingepeitscht, nachliegt Tempo 100 an. Schneller als Werksangabe. Kurz Luft holen – mehr geht in dieser Liga nicht.Der edle Range Rover versucht da gar nicht erst mitzuhalten. Der Brite hält es mit Winston Churchills Lebensmotto "No Sports!". Am gemütlichen Charakter des Briten können auch dienichts ändern. Mitversammelt seindie wenigsten Pferdchen, hat mit dem massigen Velar zudem am meisten zu schleppen. Eine Tatsache, die kaum einen Fahrer weiter jucken dürfte, wenn er sich erst mal in den fetten, 20-fach verstellbaren Sitzen, die mit edlem Windsorleder bezogen sind, niedergelassen hat.