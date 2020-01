Originale 19-Zoll-Felgen und vier dicke Endrohre. Der TTS bietet Sportlichkeit zum Schnäppchenpreis!

Der gletscherweiße Audi-Sportler wurde im August 2012 erstmals zugelassen und hat seitdem 129.140 Kilometer abgespult. Das Fahrzeug befindet sich im Top-Zustand und ist scheckheftgepflegt. Zudem gibt der Verkäufer an, den TÜV bei Übergabe zu erneuern. Auch eine Gebrauchtwagengarantie ist im Verkaufspreis von 18.530 Euro inbegriffen. Dafür gibt es ordentlich Leistung, die beim TTS über eine manuelle Sechsgangschaltung an alle vier Räder übertragen wird. Satte 272 PS und bis zu 350 Nm Drehmoment leistet der turbogeladene Reihenvierzylinder. Damit beschleunigt das 1,5 Tonnen schwere Coupé in etwa fünfeinhalb Sekunden von 0 auf Tempo 100, bei 250 Sachen regelt die Elektronik ab.