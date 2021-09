Die meisten Autos werden nicht bar bezahlt, sondern geleast . Früher galt: Geschäftsleasing hui, Privatleasing pfui. Das stimmt heute nicht mehr. Die Angebote sind gut, wer beim Leasing bleibt, umgeht oft auch die "hier ist noch ein Kratzer"-Abzocke bei der Rückgabe nach drei Jahren. Läuft gut, kann so bleiben? Nein, Sie wissen: die ganze Branche transformiert sich. Und die Gesellschaft ändert sich auch. Mag auf dem Land das erste Auto mit 18 immer noch wichtiger als WLAN sein, ist es das in der Stadt schon lange nicht mehr. Besitz belastet, langfristige Bindung wollen viele nicht.

Gilt das auch für Autos? Sharing ist ein Angebot, Abos das Erfolgversprechendere. Es gibt ein dutzend Anbieter, Auto-Experte Dudenhöffer glaubt bis 2028 an einen Marktanteil von 30 Prozent. Da wären die Hersteller schlecht beraten, die Geschäfte nicht gleich selbst zu machen.VW-Vorstand für Vertrieb & Marketing Klaus Zellmer testete das schon als Porsche-Nordamerika-Chef , jetzt auch bei uns. VW bietet den ID.3 für 499/Monat im Abo an, den ID.4 für 649 Euro/Monat.

Zoom VW-Vorstand für Vertrieb & Marketing Klaus Zellmer testet das Auto-Abo.



"Nein, ich glaube, wir haben ein gutes Angebot - aber wie immer wird das am Ende der Markt entscheiden. Wir liegen preislich im Mittelfeld der Anbieter. Und bei uns wissen Sie, was Sie bekommen: einen sehr jungen, gepflegten Gebrauchten. Voll elektrisch. Bei anderen Anbietern ist das immer ganz so klar. Zum Preis: Die Freiheit, nach drei Monaten monatlich kündigen oder wechseln zu können, diese Flexibilität und das Sorgenfrei-Angebot ‚du musst nur den Strom bezahlen‘ sind vielen mit Sicherheit das Geld wert."