Ein Auto, zwei Redakteure: So einfach lässt sich derzusammenfassen. Zur zweiten Staffel von "Erst fahren, dann reden" gibt es eine wichtige Neuerung: Die Folgen werden zweigeteilt! Abgesehen davon bleibt alles wie gehabt, die Redakteureundtesten einund. Gefällt ihnen das Design ? Wie ist die Verarbeitung? Was ist den beiden beim Fahren aufgefallen? Neben wichtigen Aspekten wie Design, Technik, Verarbeitungsqualität und Fahrleistungen kommen auch völlig subjektive Punkte zur Sprache. Wie ist das Image des Autos? Woran werden sie sich noch lange erinnern? Was hat womöglich genervt? Und, ganz wichtig: Wer soll dieses Auto überhaupt kaufen? Antworten auf all diese Fragen und noch mehr gibt es immer mittwochs im AUTO BILD Podcast "Erst fahren, dann reden".