Topmodell greifen. Selten war das attraktiver als beim Competition mit M xDrive mit stolzen 510 PS und einem beeindruckenden Drehmoment von 650 Newtonmeter vor. Auch in Sachen Serienumfang weiß der M3 so absolut zu überzeugen. Zahlreiche sportliche Features wie ein spezielles Sportdifferenzial, das M BMW ruft laut Liste mindestens 94.500 Euro für den extrascharfen M3 auf. Bei carwow.de kann man sich aber einen großen Teil dieser Summe sparen, denn dort gibt es den M3 Competition mit M xDrive bereits ab 83.910 Euro. Das entspricht einem Nachlass von 10.590 Euro oder rund 11 Prozent. Spendiert man dem M3 Competition noch Extras wie das maximal ein Rabatt von 11.340 Euro möglich (Achtung, die Überführungskosten schmälern den Rabatt um ein paar Hundert Euro). Wie bei carwow.de üblich, darf man für den maximalen Rabatt nicht allzu geizig sein und muss zumgreifen. Selten war das attraktiver als beim BMW M3 . Denn dieser rollt alsund einem beeindruckenden Drehmoment von 650 Newtonmeter vor. Auch in Sachen Serienumfang weiß der M3 so absolut zu überzeugen. Zahlreiche sportliche Features wie ein spezielles Sportdifferenzial, das M Sportfahrwerk und das M Drive Professional zur individuellen Anpassung von Motorcharakteristik, Traktionskontrolle und Co. machen den Unterschied zum "gewöhnlichen" 3er deutlich. Natürlich dürfen auch die M Sportsitze, gelochte Bremsscheiben und die vierflutige Abgasanlage nicht fehlen. Dieser kurze Überblick zeigt, dass der M3 Competition alles andere als günstig ist.. Das entspricht einem Nachlass von 10.590 Euro oder rund 11 Prozent. Spendiert man dem M3 Competition noch Extras wie das Carbon Exterieurpaket (4700 Euro) oder das M Driver's Package (2450 Euro), ist(Achtung, die Überführungskosten schmälern den Rabatt um ein paar Hundert Euro).

Über 9000 Euro Nachlass auf M3-Handschalter

Wer die vielleicht letzte Chance nutzen und einen handgeschalteten BMW M3 kaufen will, muss nicht neidisch auf das Competition-Angebot blicken. Denn auch für den 480-PS-Münchener bietet carwow.de üppige Rabatte an. Und das, obwohl sich der Serienumfang in den wichtigsten Dingen kaum von dem des stärkeren M3 Competition unterscheidet. Um in den Genuss einen Schaltstockes zu kommen, muss man also lediglich auf 30 PS verzichten uns spart dafür auch noch Geld. Denn der Basispreis des M3 mit manuellem Getriebe liegt bei 83.500 Euro und damit 7000 Euro unter dem des Competition. Bei carwow.de kommt man aber noch besser weg: Gerade einmal 74.230 Euro genügen um einen BMW M3 mit manuellem Getriebe sein Eigen zu nennen. Das entspricht einem Rabatt von 9270 Euro. Und das ohne lästiges Verhandeln. Wer schon einmal versucht hat, den Preis eines M im Autohaus zu drücken, weiß, was das bedeutet (Achtung, die Überführungskosten schmälern auch hier den Rabatt um ein paar Hundert Euro).