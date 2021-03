Derist eine Neuentwicklung und basiert auf dem zivilen B58, wurde jedoch für den Performancebereich modifiziert. Genauso erging es demund dem Chassis. Diewurde im Bereich des Unterbodens und Motorraums. Allein dafür stecken 38 Kilogramm an Streben im Fahrzeug. Steifer, größer und mehr verbaute Technik – klar wird so ein M4 da nicht leichter. Verglichen mit einem vor zwei Jahren getesteten Vorgänger sind es 90 Kilogramm mehr geworden. Ein Nachteil? Werden wir testen.

Kult hin oder her, wer es sportlicher haben will, greift zum BMW M4.

Um die Kraft auch auf den Asphalt übertragen zu können, setzt BMWnicht nur bei der Reifenbreite, sondern auch in Sachen Raddurchmesser. Standard sindhinten.gibt’s eine– Letztere auf Wunsch bespannt mit Michelin Pilot Sport Cup 2 in BMW-Kennung für optimale Performance beim Trackday. Doch auch der standardmäßige PS 4 S verhilft dem M zu, das wir auf einem abgesperrten Handlingtrack testen. Ansprechverhalten des Motors, Fahrwerkshärte, Lenkrückmeldung und weitere Parameter lassen sich nach persönlichem Geschmack konfigurieren – und das abgestimmt auf unterschiedliche Streckenverhältnisse.

So lässt sich etwa ein etwas weicheres Set-up mit dennoch straffer Lenkung für die kurvige Landstraße auf der M1-Lenkradtaste speichern, während M2 hart konfiguriert und mit aggressiverperfekt für den nächsten Ausflug nach Hockenheim ist. Ja, richtig gelesen:bekannt, lässt sich nun auch bei M3/M4 das Ansprechverhalten der Bremse verändern.sitzt einevorn hinter den Alufelgen lauert dieextra in der Aufpreisliste.

Driften geht mit den Münchnern jetzt noch einfacher. Das ESP lässt sich in zehn Stufen feinregeln. ©BMW Group

Dielässt sich für Profis der Quertreiberei freilich komplett abschalten, aber auch über das iDrive-Menü in zehn Schritten. So kann sich jeder Fahrertyp den genauen Grad definieren, in dem ihm das System in Sachen Fahrsicherheit unter die Arme greifen soll. Auf dem Handlingtrack führt das zu einem, das bei nahezu jedem Grad des Fahrtalents einauslöst. Das Fahrverhalten der neuen M-Mittelklasse ist viel; instinktiver beherrschbar. War der Alte noch von ungehobeltem Charakter, gerade auf der Hinterachse teils hoppelig und mit sich unwirsch entfaltender Traktion gestraft, gibt sich der Neue vergleichsweise handzahm.