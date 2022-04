Ein Auto, zwei Redakteure: So einfach lässt sich der AUTO BILD Podcast zusammenfassen. Zur zweiten Staffel von "Erst fahren, dann reden" gibt es eine wichtige Neuerung: Die Folgen werden zweigeteilt! Abgesehen davon bleibt alles wie gehabt, die Redakteure Peter Fischer und Jan Götze testen ein nicht immer alltägliches Auto und gehen danach ins Detail. Gefällt ihnen das Design ? Wie gut ist die Verarbeitung? Was ist den beiden beim Fahren aufgefallen?

Neben wichtigen Aspekten wie Design, Technik, Verarbeitungsqualität und Fahrleistungen kommen auch völlig subjektive Punkte zur Sprache. Wie ist das Image des Autos? Woran werden sich Peter und Jan noch lange erinnern? Was hat womöglich genervt? Und, ganz wichtig: Wer soll dieses Auto überhaupt kaufen? Antworten auf all diese Fragen und noch mehr gibt es immer mittwochs im AUTO BILD Podcast "Erst fahren, dann reden".

Ist der 964 der schönste Porsche 911 aller Zeiten? Als Carrera RS ist er definitiv einer der begehrtesten Elfer aller Zeiten. Optisch ist der RS nur durch spezielle Details von einem C2 zu unterscheiden und geht, verglichen mit heutigen GT-Modellen, fast schon als dezent durch – wäre er nicht in der extrem auffälligen Farbe "Sternrubin" lackiert. Im Innenraum ist dann aber spätestens zu erkennen, dass der Carrera RS sich stark am 964 Cup orientiert. Bei Peter hat dieser ganz besondere 964 bleibenden Eindruck hinterlassen – im wahrsten Sinn des Wortes. Was genau passiert ist, hört Ihr ab dem 20. April um 16 Uhr in Teil 1 der Folge 32!