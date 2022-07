Ein Auto, zwei Redakteure: So einfach lässt sich der AUTO BILD Podcast zusammenfassen. Die Redakteure Peter Fischer und Jan Götze testen ein nicht immer alltägliches Auto und gehen danach ins Detail. Gefällt ihnen das? Wie gut ist die Verarbeitung? Was ist den beiden beim Fahren aufgefallen?

Neben wichtigen Aspekten wie Design, Technik, Verarbeitungsqualität und Fahrleistungen kommen auch völlig subjektive Punkte zur Sprache. Wie ist das Image des Autos? Woran werden sich Peter und Jan noch lange erinnern? Was hat womöglich genervt? Und, ganz wichtig: Wer soll dieses Auto überhaupt kaufen? Antworten auf all diese Fragen und noch mehr gibt es immer mittwochs im AUTO BILD Podcast "Erst fahren, dann reden".

Der Born ist das erste Elektroauto von Cupra und der technische Bruder des VW ID.3 . Ganz so spanisch ist der Born allerdings nicht, denn er wird im VW-Werk in Zwickau gebaut. Manche sagen, dass der Cupra aber einen entscheidenden Vorteil hat, weil er besser aussieht als sein deutscher Bruder. Was der Born bietet, wie weit man mit ihm kommt, wie viel Strom er verbraucht und was Peter und Jan genervt hat, verraten sie in der neuesten Folge von "Erst fahren, dann reden".