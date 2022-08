Dieser Van lässt die Konkurrenz alt aussehen – im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Hyundai Staria sieht aus als käme er direkt aus einem Science-Fiction-Film. Aber die futuristische Optik ist nur der Anfang, der Staria hat viel mehr zu bieten als nur einen spektakulären Look. Womit der 5,25 Meter lange Hyundai-Van im Innenraum punktet, was nervt, wie er sich fährt und ob man den luxuriösen Siebensitzer auch sparsam bewegen kann – das alles erfahren Sie in der neuesten Folge des AUTO BILD-Podcast Erst fahren, dann reden.