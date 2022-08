Mit einem Basispreis von knapp über 10.000 Euro ist der Mitsubishi Space Star eines der günstigsten Autos auf dem deutschen Markt. Kein Wunder, dass sich der 3,85 Meter lange Kleinstwagen einiger Beliebtheit erfreut – und Grund genug für Jan und Peter, den kleinen Japaner zu testen. Was der Space Star bietet, wie er sich fährt und was die beiden Hosts am Mini-Mitsubishi wirklich überrascht hat, erfahren Sie in der neuen Folge von "Erst fahren, dann reden"!