Der Kia Sorento ist das größte SUV im Kia-Katalog und tritt gegen Skoda Kodiaq und VW Tiguan Allspace an. In Folge 47 werfen wir einen genauen Blick auf die Ausstattung und die Platzverhältnisse, die man beim Sorento fürs Geld bekommt und klären, wieso das Fahren im XL-Kia unerwartet leicht von der Hand geht. So viel schon mal vorweg: Zum Vierzylinder-Diesel haben wir allerdings unterschiedliche Meinungen!