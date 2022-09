GTI: Diese drei Buchstaben sind legendär. Seit Mitte der 70er Jahre steht das Kürzel für Sportlichkeit. In Folge 48 tauchen Peter und Jan ein in die Welt der 80er-Jahre und fahren einen ganz besonderen Golf 1 GTI – die Sonderedition "Pirelli". Was den Pirelli-Golf optisch so besonders macht, warum die Sitze für Freude sorgen und wie stark sich 112 PS anfühlen können, erfahrt ihr in der neuesten Folge von Erst fahren, dann reden!