Viel exotischer geht es nicht! Seit 2017 bietet Lexus mit dem LC einen Sportwagen an, den kaum jemand kennt. Mit seinem futuristischen Design, einer umfangreichen Ausstattung und einem phänomenalen 5,0-Liter-V8-Sauger tritt er gegen Mercedes-AMG SL und BMW 8er an. Doch der Lexus LC ist viel mehr als ein komfortables Luxus-Cabrio, er kann auch ganz anders! Was wir damit meinen? Das hört ihr ab