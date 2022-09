Wir feiern Jubiläum! Für die 50. Folge sind wir eine echte Rallye-Legende gefahren – den Audi Sport quattro . Mit Walter Röhrl am Steuer wurde der S1 berühmt. Über 35 Jahre später fahren wir die nur 224 Mal gebaute Straßenversion. 1985 hat der Sport quattro über 200.000 DM gekostet und war damit doppelt so teuer wie ein Porsche 911 Turbo . Doch wie beeindruckend fühlen sich die 306 PS heute an und ist der "Kurze" tatsächlich so legendär wie sein Ruf