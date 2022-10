Die Mercedes G-Klasse ist eines der wenigen Autos, die sich über eine jahrzehntelange Bauzeit optisch nur in Details verändert haben. Sie ist eine Ikone auf vier Rädern, beliebt bei den Reichen und Schönen, bei Fußballern, Rappern, VIPs, Offroadfans. Und – ganz besonders – bei Frauen! Woran das liegt, wie sich die neueste Generation der G-Klasse fährt und was uns am Motor besonders gefallen hat, hört ihr in der neuesten Folge von "Erst fahren, dann reden"