Die legendäre Buchstabenkombination "CSL" ist zurück! Mit dem M4 CSL legt BMWs M GmbH erst zum dritten Mal ein Auto mit diesem Kürzel auf. Und das hat es in sich: Wie kompromisslos sportlich sich der 550 PS starke M4 CSL fährt, wie er bei Passanten ankommt und wieso es im Regen nicht ganz so viel Spaß macht mit dem über 170.000 Euro teuren CSL zu fahren, verraten wir in der neuesten Folge von "Erst fahren, dann reden"