Mit dem i20 tritt Hyundai in der heiß umkämpften Kleinwagenklasse an. Was die dritte Generation des Hyundai i20 bietet, warum der kleine Südkoreaner so laut war, und wie sich der Dreizylindermotor mit Mildhybrid beim Verbrauch geschlagen hat, erfahrt Ihr in Folge 61 von "Erst fahren, dann reden". Plus: Welche Ausstattungslinie wir empfehlen würden!