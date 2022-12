Als Alfa Romeo 2015 den Namen Giulia zurückbrachte, stand die Autowelt kurz still. Denn mit der neuen Giulia haben die Italiener nicht nur ein Designmeisterwerk erschaffen, sondern die Baureihe auch bewusst gegen BMW 3er Audi A4 und Mercedes C-Klasse positioniert. Was uns an der italienischen Limousine gefallen hat, wie viele Emotionen sie versprüht, wo sie zur Diva wird, erfahrt Ihr in der neuen Folge von "Erst fahren, dann reden".