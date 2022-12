Mittelmotor, V10-Sauger und das Ganze sogar offen. Das ist der Audi R8 Spyder. Als RWD ist Audis Supersportwagen mit Hinterradantrieb ausgerüstet und mit 570 PS gut für über 320 km/h. Was wir mit dem R8 Spyder erlebt haben, wie sich der Supersportwagen im Alltag schlägt und was es mit dem Sound-Fenster auf sich hat, erfahrt ihr in der neuen Folge von "Erst fahren, dann reden"