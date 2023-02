Klein, leicht, stark – das sind die Attribute des Peugeot 205 GTI , der in den 80er- und 90er-Jahren dem VW Golf GTI ordentlich auf Pelle rückte. In Frankreich hatte der sportlichste 205 schon immer Kultstatus, mittlerweile sind auch die Preise in Deutschland längst auf Golf-GTI-Niveau. Wie spektakulär sich der kleine Sport-Peugeot fährt, wie herzhaft seine Hupe klingt und ob er es gegen den deutschen GTI aufnehmen kann, klären wir in Folge 66 von "Erst fahren, dann reden":