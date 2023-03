Seit 2014 ist der Huracán das Einstiegsmodell bei Lamborghini . Mit dem STO haben die Italiener 2021 die extremste Version des Huracán vorgestellt. Konkret bedeutet das: neue Carbon-Karosserie, wilde Aerodynamik, 640 PS, Hinterradantrieb und ein Basispreis von knapp 300.000 Euro. STO steht für "Super Trofeo Omologata", was so viel bedeutet wie Super Trofeo für die Straße. Ob der STO seinem Ruf als Rennwagen mit Straßenzulassung gerecht wird und wie gut sich 640 PS, Hinterradantrieb und Semislicks mit dem Hamburger Winter vertragen, hört ihr in der neuen Folge von "Erst fahren, dann reden".