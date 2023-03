Der Honda e ist ein elektrischer Kleinwagen, der seit 2020 erhältlich ist. Trotz cooler Retro-Optik und vielen technischen Spielereien ist der Honda in Deutschland ein Exot, was vermutlich hauptsächlich am hohen Basispreis von knapp 40.000 Euro liegt. Ob der Honda e das wert ist und wieso wir über Aquarien und Fische füttern sprechen, hört ihr in der neuesten Folge von "Erst fahren, dann reden".