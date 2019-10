L

iebe Leser, auch in der Caravaning-Branche gibt es eine Art Sommerschlussverkauf. Dabei versuchen Caravan- und Reisemobilhändler, die Modelle der alten Saison zu veräußern, bevor die neue Ware auf den Hof rollt. Und das sind gute Zeiten für Schnäppchenjäger. Bei unseren Recherchen fanden wir Reisemobile , die mit Abschlägen bis zu knapp 30 Prozent angeboten wurden. Besonders beliebt: große Ausstattungspakete mit Markise, Klimaanlage oder Sat-TV. Trotzdem lohnt sich ein genauer Blick. Brauche ich das wirklich, was da alles angeboten wird? Über die gute Stimmung in der Camping-Szene haben wir schon oft geschrieben. Der Caravan Salon 2019 stellte aber alles in den Schatten. Rekorde, wohin das Auge schaut. Und es gibt Hersteller, die sagen, dass der Boom noch mindestens fünf weitere Jahre anhält. Wenn das keine guten Aussichten sind! Viel Spaß bei der Lektüre! Ihr Axel Sülwald, Redaktionsleiter.