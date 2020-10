iebe Leser, wie süß es sich anfühlt, wenn einem alle Herzen zufliegen, erleben wir gerade in der Caravaning-Branche. Die Zulassungszahlen gehen durch die Decke, und selbst honorige Zeitungen wie "Die Zeit" haben das Thema für sich entdeckt. Ein Moment zum Genießen! Sein schönstes Sommer-Erlebnis hatte AUTO BILD-Kollege Andreas May beim Kauf seines neuen VW California – mit 20 Prozent Rabatt ! Wie Ihnen das auch gelingt, lesen Sie ab Seite 16. Gleich dahinter müht sich der Fiat Ducato gegen den Mercedes Sprinter. Unser Test des Jahres (ab Seite 20). (Mehr zum Thema Wohnmobile!) Viel Spaß bei der Lektüre! Ihr Axel Sülwald, Redaktionsleiter.

Diese Themen finden Sie in AUTO BILD REISEMOBIL 10/2020

NACHRICHTEN

ADAC crasht Kastenwagen - das Resultat: sehr schmerzhaft! • Ein Mobil für Individualisten: Rhön Camp kommt mit flexiblen Modulen • Ewig junger Oldie: Der VW Bulli ist 70 Jahre alt

• TEST UND TECHNIK

Kampf der Giganten: Ducato und Sprinter im harten Test • Rundum sorglos: Knaus Van TI Vansation mit viel Zubehör • Blaues Wunder: Hymer Free Blue Evolution im Fahrbericht • Auf zur nächsten Runde: Mehr Neuheiten für die nächste Saison • Frischer Wind im Fuhrpark: Unser neues Dauertestmobil von Eura tritt seinen Dienst an

• RATGEBER

VW Bus zum Sparpreis: Mit diesen Tricks wird der Bulli günstiger • Weinselig: Die schönsten Plätze und Ziele in der Pfalz • Volles Programm: So wird ein Mietmobil aufbereitet • Zu schön, um wahr zu sein? Ein gebrauchter Ford Nugget für 800 Euro

• REPORTAGE

Wie wird's Wetter? Ein Gespräch mit Meteorologe Sven Plöger über Klimawandel und E-Mobilität • Die machen Mobile: Wir schauen hinter die Kulissen von La Strada • Campe lieber ungewöhnlich: Unsere verrückten Glücksmobile und ihre Besitzer • Campingglück seit 50 Jahren: Zu Besuch im Südsee-Camp in der Lüneburger Heide • REISE Mehr als die Wiesn: Ohne Oktoberfest erst richtig schön - so geht Citycamping in München