iebe Leser, so viel Zukunft war lange nicht in AUTO BILD REISEMOBIL : Wir sind das erste elektrisch betriebene Reisemobil von Iridium gefahren (S. 32) und haben mit der HymerStudie VisionVenture den ersten Camping-Ausflug gemacht (S. 50). Während der Iridium eine erste starke Antwort zum Thema emissionsfreies Fahren liefert, zeigt der in Zusammenarbeit mit BASF entstandene Hymer viele schöne Detaillösungen in Sachen Materialien und Einrichtung. Sehr spannend! Nicht weniger gespannt waren wir auf die Neuauflage des VW California – die Camping-Ikone schlechthin. Wir gingen mit dem T6.1 auf Tour im Indian Summer in Kanada – lesen Sie die Geschichte ab Seite 118. Kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe haben wir auf dem Flughafen in Speyer die neuesten Mobile getestet. Erster Kandidat im Heft: der neue LMC Element (S. 14). Viel Spaß bei der Lektüre! Ihr Axel Sülwald, Redaktionsleiter.