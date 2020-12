L

iebe Leser, heute mal eine erfreuliche Nachricht in eigener Sache: AUTO BILD REISEMOBIL ist die mit Abstand bekannteste Zeitschrift in der Campingszene! Das fand die Masterstudie Caravans und Reisemobile der gsr Unternehmensberatung und puls Marktforschung heraus. Besonders erfreulich: Camper, die sich ein Fahrzeug kaufen wollen, lassen sich am liebsten von uns beraten. Das macht uns stolz und glücklich. Vielen Dank! Und wo campen wir Deutschen am liebsten? Zu Hause! In diesem Heft finden Sie die geballte Ladung mit gleich drei tollen Touren durch unser schönes Land. (Mehr zum Thema Wohnmobile!) Viel Spaß bei der Lektüre! Ihr Axel Sülwald, Redaktionsleiter.