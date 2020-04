L

iebe Leser, diese Ausgabe haben wir produziert, bevor Corona unseren Alltag und unsere Urlaubspläne zerstörte. Wir schreiben übers Wintercamping, während in den Alpen aufgrund des Coronavirus die Saison abgebrochen wurde. Wir berichten aus Südamerika, während eine weltweite Reisewarnung herrscht. Alle diese Geschichten haben wir produziert, als noch niemand ahnte, was Corona bedeuten würde. Wenn Sie dieses Heft lesen, hat sich die Situation wieder verändert ­ in welche Richtung auch immer. So oder so, wir wünschen Ihnen und uns, dass Normalität einkehrt. Bis dahin verreisen Sie mit uns – zumindest in Gedanken. Ihr Axel Sülwald, Redaktionsleiter.