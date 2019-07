L

iebe Leser, in den letzten Wochen reihte sich im Redaktionsalltag Pressekonferenz an Pressekonferenz. Die gesamte Branche zeigt ihre Neuheiten. Und Sie, liebe Leser, sind ganz nah dran. In unserem Neuheiten-Spezial zeigen wir Ihnen alles, was Sie zum Modelljahr 2020 wissen müssen. Teil 1 in diesem Heft, Teil 2 folgt in Heft 8. Besonders freuen wir uns, dass uns Bettina Tietjen ihr "Tietjen-Mobil" gezeigt hat. Die Moderatorin und ihr Mann Uwe, der den Ducato selbst ausgebaut hat, sind seit Jahren begeisterte Camper . Warum, lesen Sie bei uns! Zum Schluss eine traurige Nachricht in eigener Sache: Mit nur 59 Jahren verstarb viel zu früh Bernd Wieland. Er war langjähriger AUTO BILD-Chefredakteur und in Personalunion auch Gründungs-Chef dieses Magazins. Mit ihm haben wir einen klugen Journalisten und freundlichen Mentor verloren. Wir sind tief betrübt. Ihr Axel Sülwald, Redaktionsleiter.