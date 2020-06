L

iebe Leser, mein neues Leben mit Corona – die Welt ist zwischendurch ganz schön klein geworden. Geht es Ihnen auch so? Immerhin haben wir Camper die besten Chancen auf Erholung. Schließlich nehmen wir Schafzimmer, Küche und Bad immer mit! Nur der Platz könnte knapp werden. Ich erwarte diesen Sommer viele Neu- und Wiedereinsteiger in unserer Mitte, die sonst mit Flugzeug oder Schiff verreisen. Macht nichts, Camping ist überall schön, sogar zu Hause oder an einem Spargelfeld, wie unsere Reportage ab Seite 58 zeigt. Das Wichtigste ist, wir bleiben gesund!