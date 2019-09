L

iebe Leser, ich hoffe, Sie hatten einen schönen Urlaub und sind wieder gut zu Hause angekommen. Manchmal lauern unterwegs Gefahren, die man nicht für möglich hält. Davon handelt eine Leserzuschrift, die uns kürzlich erreichte. Darin geht es um Bauernfängerei mit einem angeblichen Pannendienst. Zur Beruhigung: Die Geschichte (ab S. 16) geht gut aus. Der digitale Wandel geht auch an der Campingszene nicht vorbei. Bestes Beispiel: der VW T6.1. Dank neuester Elektronik kann der jetzt Sprachbefehle entgegennehmen und mit Abstands-Tempomat teilautonom fahren. Wie sich das anfühlt und was er sonst noch bietet, beschreiben wir in unserem Fahrbericht (S. 20). Gülden geht es ab Seite 100 zu. Dort verraten wir, wen Sie, liebe Leser, beim GOLDENEN REISEMOBIL zu Siegern gekürt haben. Viel Spaß bei der Lektüre! Ihr Axel Sülwald, Redaktionsleiter.