Liebe Leser, an vieles in der Schule erinnere ich mich gern. An Chemie eher nicht. Geht anderen auch so: Die Knall- und Stink-Wissenschaft zählt zu den unbeliebtesten Schulfächern. Dabei sollte uns Campern das Thema Chemie, Verzeihung, nicht am A... vorbeigehen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wir können noch so viel über Nachhaltigkeit reden – solange viele ihr Chemieklo in der Natur auskippen oder auch einfach nur zu viel Chemie verwenden, ist Camping zwar naturnah, aber nicht umweltfreundlich. Dabei gibt es Alternativen! Welche? Chemienachhilfe gibt's ab Seite 44. Keine Sorge, wir haben auch wieder viel Erdkunde im Heft …

Viel Spaß bei der Lektüre! Ihr Axel Sülwald, Redaktionsleiter.

Hinweis AUTO BILD Reisemobil im Abo: Kostenlose Lieferung + Prämie für Ihre Bestellung Jetzt sichern Pfeil