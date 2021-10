Liebe Leser, diesen Sommer erreichten uns etliche Zuschriften mit Beschwerden: volle Plätze, Beschränkungen, unfreundliche Behörden. Was mich interessieren würde: Hatten Sie auch tolle Begegnungen? Unerwartete Attraktionen abseits überlaufener Touristengebiete? Schreiben Sie uns! Mein Highlight war der Caravan Salon , eine optimistische und professionelle Messe. Kompliment! Wir feiern pandemiebedingt das GOLDENE REISEMOBIL zwar ohne Gala in Düsseldorf, aber mit vielen glücklichen Gewinnern hier im Heft.

Viel Spaß bei der Lektüre! Ihr Axel Sülwald, Redaktionsleiter.

