Liebe Leser, das schönste Wohnmobil hilft nichts, wenn man keinen passenden Übernachtungsplatz hat. An dieser Stelle möchte ich einmal all den Campingplatz-Betreibern danken, die uns auch in diesem Sommer wieder unvergessliche Wochen beschert haben – trotz immer wieder neuer Auflagen und strenger Hygienevorschriften aufgrund der Pandemie. Viele dieser Plätze werden mit Liebe und Leidenschaft von Familien geführt. Einen solchen haben wir in Bad Reichenhall zusammen mit einem ADAC-Campingplatz-Inspekteur besucht. Über seine Arbeit lesen Sie in der neuen Ausgabe.

Viel Spaß bei der Lektüre! Ihr Axel Sülwald, Redaktionsleiter.

