Das B-G-A-Reaktionsmodell anwenden

Dann gilt es, einen geeigneten Weg zu finden, so schnell wie möglich Platz zu machen. Auch das sollte mit der gebotenen Vorsicht gemacht werden – also bloß nicht abrupt zur Seite ziehen, sondern den Verkehr beobachten, den Blinker setzen und nach rechts orientieren. Im Idealfall findet man am Straßenrand, in einer Parkbucht, Bushaltestelle oder Einfahrt einen geeigneten Ort, um das Einsatzfahrzeug passieren zu lassen.