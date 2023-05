Hersteller-Garantie ist eine freiwillige Leistung

Verbraucherfreundlicher sind mehrjährige Garantien. Sie haben sich im Neuwagengeschäft in Deutschland als Standard etabliert, bieten ein Plus an Sicherheit beim Kauf und können langfristig das Unterhaltskostenrisiko senken. Da die Hersteller-Garantie im Gegensatz zur Gewährleistung eine freiwillige Leistung ist, unterscheidet sie sich in Dauer und Umfang von Hersteller zu Hersteller deutlich – mitunter auch von Modell zu Modell.