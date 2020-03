Auto polieren: Anleitung & Tipps

Beim Polieren wird nur die Klarlack-Schicht aufbereitet. Tiefergehende Schäden werden nicht entfernt. Mit jeder Politur werden etwa 0,1 bis 0,5 Mikrometer Klarlack wegpoliert. Anschließend glänzt der Lack wieder, ist besser vor Umwelteinflüssen geschützt und lässt sich leichter reinigen. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Auto zu polieren: von Hand oder mit der Maschine. Dabei kommt es aber nicht nur auf das Polieren selbst, sondern auch auf die richtige Vor- und Nachbereitung an. AUTO BILD erklärt das richtige Vorgehen. Der Autolack schützt das Blech vor Umwelteinflüssen, dabei muss er viel einstecken: Steinschläge verursachen kleine Schäden, die Sonne bleicht den Lack aus, Vogelkot, Insektenreste und Baumharz greifen die obere Lackschicht an. Die Folge: Der Lack ist stumpf, ausgeblichen und wirkt matt. Abhilfe schafft regelmäßiges Polieren des Autos. Und Polieren ist nichts anderes als Schleifen im µ-Bereich: Gewöhnlich ist Autolack 100 bis 140 Mikrometer dick.. Anschließend glänzt der Lack wieder, ist besser vor Umwelteinflüssen geschützt und lässt sich leichter reinigen. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Auto zu polieren: von Hand oder mit der Maschine. Dabei kommt es aber nicht nur auf das Polieren selbst, sondern auch auf die richtige Vor- und Nachbereitung an. AUTO BILD erklärt das richtige Vorgehen.

Richtige Vorbereitung des Polierens ist das A und O

Auto waschen: Der erste Schritt ist eine gründliche Autowäsche. Aber auch wenn das Blechkleid danach auf den ersten Blick blitzt und blinkt, muss es für die anschließende Politur – händisch oder maschinell – noch einer Spezialreinigung unterzogen werden.

Rundgang ums Fahrzeug: Oft haftet trotz intensiver Wäsche noch viel Dreck an schwer zugänglichen Stellen, deswegen sollte man das Blech nochmal genau unter die Lupe nehmen. Mit den passenden Mitteln und der richtigen Anwendung verschwindet auch dieser.

Reinigungsknete: Besonders hartnäckigem Schmutz rückt man am besten mit Knete zu Leibe.

Das Polieren ist ein guter Anlass, um vorab kleine Lackschäden auszubessern. Rostschutz: Bei der Untersuchung des Lacks ist es wichtig, Schäden im Auge zu behalten und Bei der Untersuchung des Lacks ist es wichtig, Schäden im Auge zu behalten und vor dem Polieren Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Denn wenn die beschädigte Stelle nicht sofort behandelt wird, droht Korrosion. Wie kleine Lackschäden behandelt und der Lack auf die Politur vorbereitet wird, ist Schritt für Schritt in der Bildergalerie erklärt.

Der richtige Ort: Nicht in der Sonne polieren. Hier trocknet die Politur schneller ein und kann unschöne Spuren auf dem Lack hinterlassen. Am besten eignet sich zum Polieren des Autos ein geschützter Ort, zum Beispiel eine Garage oder ein Carport. Hier besteht auch keine Gefahr, dass mit einem Windstoß neuer Dreck auf das saubere Auto fliegt.

Kunststoff und Gummi abkleben: Bevor es ans Polieren geht, sollten außerdem alle Kunststoffteile sorgfältig abgeklebt werden. Andernfalls könnten sie versehentlich mitpoliert werden und erscheinen anschließend blank oder sogar weiß.

Anleitung: Auto polieren von Hand

Für Anfänger ist das Polieren von Hand empfehlenswert. mit der Hand fühlt man besser, ob der ausgeübte Druck richtig ist. Zudem lassen sich auf diese Weise kleine Ecken und Kanten besser erreichen. Gleichzeitig kostet das Polieren von Hand aber viel Zeit und Kraft. Wer sein ganzes Auto polieren will, sollte für den Arbeitsaufwand mehrere Tage einplanen. Wichtig dabei: von Bauteil zu Bauteil arbeiten. Am besten mit dem Dach anfangen und sich schrittweise nach unten arbeiten. Wer den ganzen Wagen poliert, ohne zwischendurch die Politur abzutragen, riskiert, dass das Poliermittel eintrocknet.

Die benötigte Ausrüstung: Zum Polieren wird neben dem richtigen Poliermittel ein Polierpad bzw. -schwamm oder spezielle Polierwatte benötigt. Wichtig: Je härter der Polierschwamm, desto stärker ist die schleifende Wirkung. Außerdem wird ein Microfasertuch benötigt, um die Politur wieder abzutragen.

Die richtige Politur: Je stärker die Politur, desto höher ist die Gefahr, dass Hologramme in den Lack poliert werden. Ungeübte entscheiden sich im Zweifelsfall lieber für die schwächere Variante und polieren einzelne Stellen etwas häufiger. Die Politur sollte zum Lack passen, bei rotem Lack also am besten eine Politur für rote Farbe wählen. Je nach Zustand des Lacks bietet es sich an, zuerst mit einem gröberen Poliermittel zu schleifen, anschließend wird mit einer feineren Politur nachpoliert. Weitere Infos: Lackpolituren im Test

Handpolitur Schritt für Schritt:

1. Polierpaste auf das Pad, den Schwamm oder die Polierwatte auftragen. Bei einem noch unbenutzten Pad oder Schwamm am Anfang ruhig etwas mehr Politur nehmen, damit sie sich gleichmäßig auf der Oberfläche verteilt.

2. Politur gleichmäßig auf dem zu polierenden Bereich verteilen (die Polierpaste nie direkt auf das Blech geben!).

3. Den Lack mit kleinen kreisenden Bewegungen unter leichtem Druck bearbeiten. Alternativ kann das Pad im Kreuzstrich bewegt werden. Das heißt das Polierpad wird zuerst in kleinen Bewegungen horizontal und anschließend vertikal über den Lack geführt.

4. Mit der Zeit wird die Politur durchsichtig, da sich die Schleifpartikel zerlegen. Weiterpolieren zeigt keine Wirkung mehr.

5. Reste der Politur mit einem Poliertuch abgetragen.

6. Anschließend die Oberfläche entfetten, zum Beispiel mit einem speziellen Isopropanol-Reiniger. Ergebnis kontrollieren.

7. Gegebenenfalls Durchgang wiederholen.

Anleitung: Auto polieren mit der Maschine

Im Vergleich zum Polieren von Hand, geht die Glanzkur mit der Maschine wesentlich schneller und kostet weniger Kraft. Zudem könnten damit Ergebnisse erreicht werden, die beim händischen Polieren nicht möglich sind. Hier lauern aber auch die Gefahren, denn mit der falschen Maschine oder Technik können schnell Schäden verursacht werden, die sich nicht mehr "wegpolieren" lassen.

Die benötigte Ausrüstung: Bei den Poliermaschinen wird zwischen Bei den Poliermaschinen wird zwischen Exzenter- und Rotationsmaschinen unterschieden. Der Exzenter poliert in elliptischen Bewegungen, die Rotationsmaschine in kreisförmigen. Der Exzenter ist für Anfänger besser geeignet, durch seine Bewegung ist er leichter zu bedienen und richtet nicht so schnell Schäden an. Die Rotationsmaschine ist leistungsfähiger, erfordert aber fachmännisches Vorgehen. Dazu werden passende Schleifpads benötigt. Je härter es ist, desto höher ist die abrasive Wirkung. Und ein weiteres Pad zum Nachpolieren. Weitere Infos: Poliermaschinen im Test

Die richtige Politur: Für das Polieren mit der Maschine unbedingt spezielle Politur verwenden. Nicht Maschinen-geeignete Pasten können sich stark erhitzen und den Lack beschädigen. Einige Farben sind außerdem schwieriger zu polieren als andere, so bilden sich zum Beispiel beim Polieren eines schwarzen Autos sehr schnell Hologramme. Sie sind die Folge, wenn der Lack ungleichmäßig abgetragen wird. Hier eignet sich die Anwendung spezieller Anti-Hologramm-Politur.

Maschinenpolitur Schritt für Schritt:

1. Pad mit Wasser besprühen bis es gleichmäßig feucht ist. So verteilt sich die Politur besser, das Pad lässt sich leichter führen. Und: Das Wasser kühlt, so werden Lackschäden durch zu hohe Reibungswärme vermieden.

2. Poliermittel auf den Rotationsteller geben. Dabei nicht zu viel Politur verwenden. Drei etwa erbsengroße Kleckse reichen aus.

3. Politur grob auf der zu polierenden Fläche verteilen. Dafür mit dem Pad die Politur auf das Blech auftupfen und dann auf niedrigster Stufe vorsichtig verteilen.

4. Poliermaschine im sogenannten Kreuzgang mit leichtem, gleichmäßigen Druck über die Oberfläche führen – erst in vertikalen, anschließend in horizontalen Bewegungen. Zu Beginn lieber mit einer geringen Drehzahl arbeiten, um ein Gefühl für die Maschine zu bekommen – Drehzahl erhöhen geht immer. Die Maschine immer in Bewegung halten, ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Lack stellenweise stark erhitzt und Schaden nimmt. Achtung: Bei einer Rotationsmaschine ist fast gar kein Druck nötig.

5. Kleine Ecken und Details, welche von der Maschine nicht erreicht werden, von Hand polieren.

Ergebnis konservieren und Lack richtig versiegeln