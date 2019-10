F

alsche Reiniger, UV-Strahlung, Steinschläge – die Liste der Ursachen für blinde Scheinwerfer ist lang. Und spätestens bei der Hauptuntersuchung können Kratzer und Gilb auf den Leuchten zu einem echten Problem werden, denn vergilbte Scheinwerfer verlieren an Leuchtkraft und können durch die veränderte Streuung des Lichts andere Autofahrer blenden. Deswegen sollte man schnell für klare Sicht sorgen, sonst wird die Plakette verweigert, die Nachprüfung steht an. Wer dann keinen vierstelligen Betrag für einen neuen Satz Scheinwerfer in der Vertragswerkstatt zahlen will, kann seine Scheinwerfer auch polieren.