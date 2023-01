Von Cyberkriminellen gehackt

"Das ist an Ekel und an Traurigkeit kaum zu überbieten. Das ist so hart. Mir fehlen die Worte", sagte der 42-jährige Kraemer, der unter anderem durch die ab 2009 ausgestrahlte Doku-Soap "Die PS-Profis – Mehr Power aus dem Pott" bekannt ist.

"Ich wünsche mir brutal, dass es alles wieder ist wie früher. Wir kämpfen an jeder Front, um das wieder hinzubekommen", so Kraemer.

Trauer um Ken Block

"Ich habe so viele Gedanken im Kopf. Es ist so krass und sitzt so tief, wie dieses Jahr beginnt. Dass Ken einfach nicht da ist, ist echt krass. Er hat sich immer wieder bei mir gemeldet. Wir hatten so viel Spaß und haben so viele Dinge gemacht, wo keine Kamera dabei war und die so lustig waren. Er war ein toller und außergewöhnlicher Mensch", sagte Kraemer. "Und dann das mit der Firma. Und wir haben gerade einmal den 3. Januar. Ich habe ein bisschen Angst, ganz ehrlich."