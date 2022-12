Wir hätten da einen, der die Kälte zwar nicht wegzaubert, dafür aber das Eis von den Scheiben. Nun, fast zumindest. Lediglich 30 Sekunden soll es dauern, bis die Scheiben frei sind. Was man dafür benötigt: Essig und Wasser. Und ein Sprühfläschchen.

Nicht nur ein Guckloch freimachen

Zusammengemischt werden müssen drei Teile Essig mit einem Teil Wasser. Ab in das Sprühfläschchen, mit dem der "Haushalts-Enteiser" dann auf die Scheiben gesprüht wird.

Folie ist eine weitere Alternative

Eine weitere wirkungsvolle Alternative zur Sprühflasche am Morgen ist die spezielle Abdeckfolie am Abend. Wenn man die aufs Fenster legt, kann das ebenfalls Wunder bewirken. Und einen etwas schöneren Anblick des eigenen Autos am Morgen.