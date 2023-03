Das Produkt der Tankstellenkette Aral überzeugt in den Punkten Auftauwirkung und Wiedervereisung. Nur bei der Lackverträglichkeit leistet sich der Testsieger einen kleinen Ausrutscher gegen die ebenfalls sehr empfehlenswerte Konkurrenz. Im Test erreichte der Aral Profipflege ScheibenDefroster 181 von 200 Punkten und wurde mit "sehr empfehlenswert" beurteilt.

Der Enteiser von Aldi ist das günstigste Produkt im Test. Er überzeugt in allen wichtigen Prüfpunkten. Nur bei starker Vereisung könnte die Auftauwirkung besser sein. Bitrex-Zusatz soll Verschlucken verhindern. Nicht so gut: Pumpaussetzer bei starken Minusgraden. Im Test erreichte der Aldi Süd Auto XS Scheiben-Enteiser 170 von 200 Punkten und wurde mit " sehr empfehlenswert" beurteilt.

In Zusammenarbeit mit der GTÜ wurden alle Produkte in einer Kältekammer bei minus 20 Grad getestet. An zwei Spiegeln für leichte und starke Vereisung prüften die Experten jeweils die Auftauwirkung. Dazu sprühten sie pro Quadratmeter 25 und 50 Gramm Wasser auf genormte Spiegelflächen und ließen es gefrieren. Auch Wiedervereisungsschutz, Bedienbarkeit und Materialverträglichkeit wurden unter reproduzierbaren Bedingungen überprüft.