Das Glas-Kratzerentferner-Set beinhaltet für 19,95 Euro (UVP) folgende Utensilien:

• Ein Polierstab aus Holz

• Fünf rote Polierstreifen

• Fünf weiße Polierstreifen

• Eine Spritze mit "Repair"-Polierpaste

• Eine Spritze mit "Finish"-Polierpaste

• Eine Bedienungsanleitung

Um einen Kratzer richtig aus dem Glas entfernen zu können, sollte die Einkaufsliste aber noch um einige Dinge ergänzt werden. So sollte man die Scheibe vor der Reparatur mit einem guten Scheibenreiniger , dazu werden auch passende Tücher benötigt. Genauso sollteauf der Einkaufsliste notiert werden, um die intakte Scheibe rund um den Kratzer abzukleben und so vor Beschädigungen zu schützen. Hierzu noch folgender Hinweis: Nurkönnen mit dem Glas-Kratzerentferner beseitigt werden, bei tiefen Kratzern hilft nur derder Scheibe.

Um ein gutes Ergebnis zu erreichen, ist auch beim Quixx Glas-Kratzerentferner die richtige Vorbereitung wichtig. Zuallererst muss die Scheibe gründlich gereinigt werden. Ist die Scheibe verschmutzt, kann es nämlich passieren, dass man beim Polieren durch Schmutzpartikel auf der Scheibe nur für noch tiefere Kratzer sorgt, anstatt sie zu entfernen. Nach der Reinigung sollte die Scheibe im Abstand von ungefähr 10 bis 12 Millimetern rund um den Kratzer abgeklebt werden. Das liegt daran, dass die Politur sehr starke Schleifmittel beinhaltet, die schnell für neue Kratzer sorgen können, wenn nicht aufgepasst wird. Ist alles vorbereitet, kommen die Schleif-Polituren zum Einsatz.

Dermit der "Repair"- Polierpaste ist nach der Vorbereitung der wichtigste Schritt. Dabei zeigt sich aber auch einmit dem Glas-Kratzerentferner-Set: Laut Bedienungsanleitung soll man zwischenauf den Kratzer geben, was ungefähr zwei bis drei Einheiten auf der Spritzenskala entsprechen soll. Da die Spritze aber sehr leichtgängig ist, ist es selbst mit viel Fingerspitzengefühl sehr schwer, nur so wenig Polierpaste auf den Kratzer zu geben. Es ist zwar für das Polieren an sich nicht schlimm, wenn man zu viel Polierpaste auf den Kratzer gibt, allerdings sind so die, die Quixx auf der Verpackung verspricht, nicht sehr realistisch. Man wird schon deutlich früher nicht mehr genügend Polierpaste in der Spritze haben.