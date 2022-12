Die Herausforderungen in diesem Winter sind heftig: hohe Preise in Supermärkten, in Restaurants, für Energie und dazu noch steigende Zinsen! Die Folge: eine sinkende Kaufbereitschaft, die auch Auswirkung auf die Verkehrswende haben wird. Autos werden länger gehalten und immer älter (im Schnitt jetzt mehr als 10 Jahre). Die Lieferfristen-Krise ist noch nicht vorbei.