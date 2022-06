Vanlife und die neu entdeckte Campinglust sind in Deutschland angekommen. Noch nie waren Busse so gesucht wie heute, entsprechend wertstabil zeigen sich die Vans. Mit über 68 Prozent liegt die Mercedes V-Klasse auf dem ersten Platz, wird Wertmeister 2022 über alle Klassen. Auch der VW Multivan erzielt mit 64,5 Prozent ein gutes Ergebnis. Keine Überraschung, die kantigen Kästen sind praktisch und bieten viel Platz.

Aber nicht nur Busliebhaber sollten den Wertmeister aufmerksam lesen, denn in den Tabellen auf dieser und den nächsten Seiten finden sich die wertstabilsten Autos Deutschlands, ermittelt von den Marktforschungsprofis von Schwacke, die dafür Millionen Daten ausgewertet und zusammen mit AUTO BILD die wertstabilsten Autos ermittelt haben. In 13 Klassen, von Kleinstwagen über E-Autos bis zu Sportwagen, finden Sie Modelle, für die Sie bei einem späteren Verkauf als Gebrauchtwagen das meiste Geld bekommen.

Wie wird ausgewertet?

Wie AUTO BILD diese Daten konkret ermittelt? Zur Seite stehen uns dabei die Marktforschungsprofis von Schwacke. Die Schwacke-Liste ist seit 65 Jahren der Inbegriff eines verlässlichen Beraters für die Restwertermittlung von Fahrzeugen. Heute hat Schwacke neben Fahrzeugdaten, -bewertungen, Restwertprognosen und Marktanalysen auch umfangreiche Gebrauchtwagen-Managementlösungen und Softwareentwicklungen im Angebot. Als einziger Bewertungsspezialist berücksichtigt Schwacke auch die individuelle Sonderausstattung eines Automodells. Beim Verkauf Ihres Wagens kann das den Wert noch einmal deutlich steigern.

Hilfreich ist die Bewertung zudem, wenn man einen Gebrauchten prüfen möchte. AUTO BILD erhält von Schwacke laufend technische Daten und Ausstattungen sowie aktuelle Marktinfos. So fließen etwa die Prognosen zum Restwert in die Bepunktung von Tests ein.

So entsteht der Wertmeister

1. Die Marktbeobachtung: Schwacke bewertet Gebrauchtwagenpreise von rund 50.000 historischen und aktuellen Pkw-Modellen in Deutschland anhand von ca. 1,5 Millionen monatlichen Marktbeobachtungen (Internetportale, Händler, Hersteller, Importeure). Außer dem fließen statistische Daten zu Neuzulassungen, Besitzumschreibungen, Bestandszahlen und Standzeiten mit ein.

2. Die Klasseneinteilung, Laufleistung und Ausstattungsbereinigung: Insgesamt gibt es 13 Hauptsegmente, konkret sind das die Fahrzeugklassen mit der größten Marktabdeckung in Deutschland. Bei jedem Segment wird eine klassenspezifische durchschnittliche Laufleistung zugrunde gelegt, ausgehend von einer vierjährigen Haltedauer (48 Monate):



➤ 11.000 km/Jahr für Kleinst- und Kleinwagen

➤ 15.000 km/Jahr für Kompaktwagen, kompakte

➤ 20.000 km/Jahr für Elektrofahrzeuge über 40.000 Euro

➤ 20.000 km/Jahr für alle anderen Klassen. ➤ 11.000 km/Jahr für Elektrofahrzeuge bis 40.000 Euro➤ 11.000 km/Jahr für Kleinst- und Kleinwagen➤ 15.000 km/Jahr für Kompaktwagen, kompakte SUV , mittlere SUV sowie für Sportwagen➤ 20.000 km/Jahr für Elektrofahrzeuge über 40.000 Euro➤ 20.000 km/Jahr für alle anderen Klassen.

Pro Segment hat Schwacke spezifische Ausstattungen festgelegt, die der Bewertungsspezialist in vier Jahren beim Wiederverkauf als Standard erwartet. Diese dienen als Maßstab für die Fahrzeuge im jeweiligen Segment. Alle Fahrzeuge wurden nach diesen Vorgaben falls nötig mit Sonderausstattung so ausgerüstet, dass sie in ihrem Segment mindestens über die festgelegte Ausstattung verfügen.

3. Die Prognose: Hier fließen externe Faktoren sowie marken- und modellspezifische Daten mit ein.



a) externe Faktoren (modellunabhängig):

➤ allgemeine Wirtschaftsentwicklung

➤ neue Gesetze und Regelungen

➤ Markt- und Kundentrends

b) marken- und modellspezifische Faktoren:

➤ Produktkonzept, Design, Spezifikationen, Ausstattungslinien, Sonderausstattungsoptionen

➤ Listenpreis mit Rabattniveau und -verhalten

➤ Betriebskosten

➤ Produktqualität

➤ Volumen- und Segmentplanung des Herstellers oder Importeurs

➤ Alter des Fahrzeugs (Lebenszyklus): Wie lange gibt es das Modell? Steht ein Facelift oder Modellwechsel an?