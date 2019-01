ine wichtige Frage für die Automobilentwickler, die am autonomen Fahren tüfteln, lautet: Wie machen sich die Fahrzeuge im Straßenverkehr bemerkbar, und wie kommunizieren sie ihre Absichten für jeden verständlich? Schließlich entfällt bei einem selbstfahrenden Auto der menschliche Blickkontakt zu anderen Verkehrsteilnehmern. Mercedes hat sich darüber Gedanken gemacht und ein "kooperatives Fahrzeug" konzipiert. Die Technik steckt in einer S-Klasse

Einleuchtend: Mercedes setzt zur Kommunikation auf ein umlaufendes Band aus türkisfarbenen LEDs.

In erster Linie macht der Sternenkreuzer durch Lichtsignale seine Intention klar. Dabei verzichtet die S-Klasse auf eine große Show, sondern sendet mit Hilfe von Lichtpunkten auf dem Dach sowie Lichtbändern rings ums Auto klare Zeichen. Ein permanent leuchtendes Licht zeigt: Das Fahrzeug ist im autonomen Fahrmodus, unabhängig davon, ob es fährt oder steht. Langsames Blinken bedeutet: Das Fahrzeug bremst ab. Schnelles Blinken: Das Fahrzeug fährt in Kürze los. Forscher haben herausgefunden, dass eine 360-Grad-Anzeige am sinnvollsten ist, bei der die gesamte Außenhülle zum Kommunikationsmedium wird. So wird aus jedem Blickwinkel die Absicht des Fahrzeugs klar.