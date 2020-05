D er Staubsauger ist für eine ordentliche Innenreinigung des Autos unverzichtbar. Doch nicht jeder Sauger ist gut fürs Auto geeignet. AUTO BILD hat acht Akkusauger auf den Prüfstand gestellt – vom günstigen Discounter-Modell für knapp 70 Euro bis zum Premium-2in1-Sauger für 585 Euro.

Der Test zeigt klar: In Sachen Saugleistung spielen die 2in1-Akkusauger in der oberen Liga. Sie sind nicht nur Handsauger, sondern sie können – mit einem Saugrohr ausgestattet – auch ganz normal als Bodensauger im Haushalt eingesetzt werden. Das ist praktisch. Vor allem Dyson und Bosch überzeugen hier auf ganzer Linie: Sie sind die einzigen Testkandidaten, die den Testschmutz fast komplett aufsaugen. Die rotierende Bürste des Dyson wirbelt den Schmutz regelrecht auf, nur minimale Reste bleiben im Teppich zurück. Die hervorragende Saugleistung und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten verhelfen dem Dyson zum Testsieg.

Allerdings hat die hohe Leistung auch ihren Preis: Fast 600 Euro muss man für den Premium-Sauger einplanen. Auch für andere 2in1-Akkusauger werden mehrere Hundert Euro fällig. Für einen reinen Autosauger eine ziemliche Stange Geld. Wer aber ohnehin seinen gewöhnlichen Bodenstaubsauger durch einen flexiblen Akkusauger ablösen will, der macht mit dem Dyson einen guten Deal.

Soll es lieber der kompakte Staubsauger speziell für den Einsatz im Auto sein, haben Sie die Wahl zwischen einfachen Handsaugern und tragbaren Nass-/Trockensaugern. Toll: Der Kobold von Vorwerk und der WD1 von Kärcher können mit der Saugleistung der "Großen" durchaus mithalten. Alle anderen Kandidaten lassen deutlich mehr Schmutz zurück. Das ist vor allem schade beim Lidl-Sauger (Parkside), der deswegen nur auf dem letzten Platz landet. Sein Preis ist unschlagbar, und auf den ersten Blick machte der Akkusauger einen guten Eindruck – aber 18 Gramm Restschmutz im Teppich? Keine gute Leistung!

Insgesamt sind die Handsauger durch ihr kleines Format und das geringe Gewicht etwas praktischer beim Saugen im Auto. Allerdings gibt es auch Ecken, die damit nicht so gut zu erreichen sind – da fehlt der flexible Saugschlauch. Der Ryobi hat immerhin eine ausziehbare Fugendüse, beim Preis-Leistungssieger von Vorwerk muss man darauf verzichten. Es sind weder Fugenaufsatz noch Polsterbürste dabei.Immerhin können sie für zehn Euro bei Vorwerk dazugekauft werden.

Los ging's mit dem Faktencheck: Welche Aufsätze sind dabei? Was macht das Gerät für einen Eindruck? Dann starteten die Messungen. Zuerst wurde mit einem Anemometer die Geschwindigkeit der angesaugten Luft gemessen. Danach wurde die Lautstärke aus einem Meter Entfernung gemessen, einmal bei kleinster, dann bei höchster Stufe. Der Grenzwert der EU-Staubsauger-Verordnung liegt bei 80 Dezibel. Sie wurde von keinem Gerät überschritten, eines reizte sie aber aus. Anschließend wurdenVorher und nachher wurde gewogen, um die aufgenommene Schmutzmenge zu bestimmen. Außerdem folgte die optische Begutachtung. Zum Schluss der Praxistest im Auto: Kommt man in jede Ecke? Lässt sich mit dem Gerät bei wenig Platz im Innenraum gut agieren? Auch ein vollgekrümelter Kindersitz war Bestandteil des Test-Settings. Ebenfalls wichtig: das Entleeren. Einige Sauger kommen mit Filtertüte – das macht das Leeren einfach, verursacht aber gegebenenfalls Extrakosten. Bei anderen Modellen müssen zunächst Staubfilter herausgenommen werden, was das Ausleeren etwas fummelig gestalten kann.