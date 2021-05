n seiner zweiten Generation bietet Audi den RS Q3 auch als Sportback an. Das flach auslaufende Heck schränkt zwar den Alltagsnutzen ein, unterstreicht aber den sportlichen Anspruch. Als wären 400dafür nicht genug, bietetgleich vier zusätzliche Leistungsstufen an. Möglich sindund mehr als beachtliche Fahrleistungen.

Serienmäßig ist derfür 400 PS und 480 Nm Drehmoment gut. B&B pusht das Aggregat auf bis zuNeben mehr Lade- und Einspritzdruck sind größere Ladeluft- und Ölkühler, neue Downpipes, Metallkats, bearbeitete Ansaugwege und ein größerer Turbolader für den Leistungszuwachs verantwortlich. Mitnimmt der Allradler der Serie so ganze 1,2 Sekunden ab. Bis 200 km/h vergehen weitere 9,1 Sekunden. Aller Ehren wert sind auch dieZusätzlich bietet B&B eine Sportbremsanlage und Fahrwerksfedern an, um auch Querdynamik und Negativbeschleunigung zu verbessern.

Die 193 Mehr-PS kosten bei B&BWer nicht ganz so tief in die Tasche greifen will, bekommt auch 458 PS für 1798 Euro, 476 PS für 2950 Euro und 508 PS für 5950 Euro. Bei allen Leistungsstufen sind jeweils auch ein Update für das Doppelkupplungsgetriebe und die Aufhebung der Höchstgeschwindigkeit enthalten. Den Audi RS Q3 Sportback gibt esDer RS Q3 ohne Sportback-Zusatz kostet ab 65.500 Euro.