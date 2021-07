Benimar Tessoro 481: Wohnmobil-Test

Über der großzügigen Sitzgruppe findet das elektrisch absenkbare Hubbett Platz. Die Seitenbank wird nachts zum Teil des unteren Betts. ©Magali Hauser / AUTO BILD

Zubehör für autarkes Campen Zum Angebot Porta Potti Preis*: ab 52,90 Euro Mobicool B40 Kompressor-Kühlbox Preis*: 203,73 Euro Campingkocher Preis*: 69,85 Euro *Preis: Amazon-Preis am 16.07.2021 *Preis: Amazon-Preis am 16.07.2021

Einen etwas anderen Grundriss. In der Mitte lädt eineein, links in L-Form, rechts als gerade Bank. Fünf Erwachsene speisen hier sehr bequem, zumal der variable Tisch mit über 90 mal 90 Zentimetern üppige Maße aufweist. Die gibt's auch in der Küche, die Benimar beim Tessoro 481 hinten rechts platziert hat. Dank großem Fenster fällt sie hell aus, ist beinahe 1,20 Meter lang und über 40 Zentimeter tief –. Und Stauraum für Utensilien? Ebenfalls üppig; sogar einist integriert. Derpunktet mit Eisfach und Flaschenschublade. Gegenüber der Küche liegt das Bad. Auch hier herrscht keine Enge. Die Dusche bietet mit 94 mal 55 Zentimeter Grundfläche und Tür viel Komfort. Zaubern können sie allerdings auch in Spanien nicht:. Doch zum Händewaschen und Zähneputzen langt es allemal. Enger wird es nachts, wenn das Hubbett heruntersurrt., unten bleibt etwas mehr Luft – erfordert aber ein Umbauen der Sitzgruppe. Was zudem fehlt: eine Garage.